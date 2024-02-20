Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig TFF, VAR kayıtlarını açıkladı! - Futbol Haberleri

        TFF, VAR kayıtlarını açıkladı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 22:13 Güncelleme: 20.02.2024 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kasımpaşa - Fatih Karagümrük - [Gol iptali]

        VAR: "Golden önce potansiyel elle oynama olduğu için inceleme öneriyorum sana."

        HAKEM: "Geldim. Elle dokunma var. Golü iptal ediyorum."

        2

        Alanyaspor - Adana Demirspor [Dakika 64]

        VAR: "Elle oynama için sahada incelemeye davet ediyorum. Oyuncunun eli doğal konumda değil. Elini kaldırıyor ve topa temas ediyor."

        HAKEM: "Eline temas olduğunu görüyorum ve penaltı veriyorum."

        3

        Hatayspor - Sivasspor [Penaltı iptali]

        VAR: ''Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.''

        VAR: ''Ümit temas anından başladım sana iki tane açıyı göstereceğim.''

        HAKEM: ''Tamam hocam.''

        VAR: ''Evet oynatalım. 11 numaralı oyuncu var. Diğer açıya geçiyorum.''

        HAKEM: "Şimdi gördüm evet. 11 numara onun ayağını evet. Görüyorum. Başka açın var mı Koray hocam?''

        VAR: "Bu 11 numaranın ayağını sola açtığının açısı. En iyi bu açılarda gözüküyor. İki tane açıda gözüküyor."

        HAKEM: "Tamam hocam benim için yeterli, haklısın."

        HAKEM: "Evet gördüm. Elle oynama yok. Elle oynamayı iptal ediyorum ve hakem atışıyla oyunu başlatıyorum."

        4

        VAR: "Kasti bir şekilde karnına doğru vuruyor, bir açı var. Sana sahada bir inceleme öneriyorum tamam mı? Buna bir bak. Şimdi ilk vuruş anını gösteriyorum sana."

        HAKEM: "Evet göster."

        VAR: "Topsuz alanda oyuncuya yaklaşıyor. Bu temas anı. Şimdi normal hızda oynatacağım sana. Karnına doğru bir yumruk atıyor."

        HAKEM: "Tamam bu bir yumruk.

        VAR: "Şiddetli hareketten dolayı..."

        HAKEM: "Şiddetini aramıyoruz. Bu bir yumruk. 3 numara değil mi?"

        VAR: "Evet 3 numara. Hareket şiddetli hareket."

        HAKEM: "Ben kararımı verdim, tamamdır."

        5

        Pendikspor - Trabzonspor [Dakika 26]

        VAR: "Hocam inceleme öneriyorum. Siyahlı oyuncu topla oynuyor. Oyuncunun elle bir teması yok."

        HAKEM: "Evet gördüm. Elle oynama yok. Elle oynamayı iptal ediyorum ve hakem atışıyla oyunu başlatıyorum."

        6

        Başakşehir - Kayserispor [Penaltı inceleme]

        VAR: "Sahada inceleme öneriyorum. Ellerin açısını göstereceğim. Eller doğal konumda değil."

        HAKEM: "Tamam ellerin açısına bakıyorum. Eller doğal konumda değil."

        VAR: "Kolun hareketi... Top ele doğru gidiyor. Ve oynatıyorum sana."

        HAKEM: "Tamam. Bana başka bir açı da gösterir misin?"

        VAR: "Eliyle hareketi var."

        HAKEM: "Burada yavaşlatarak bana gösterir misin?"

        VAR: "Evet."

        HAKEM: "Tamam gördüm, eline teması var. El açılıyor."

        VAR: "Evet."

        HAKEM: "Penaltı vereceğim."

        VAR: "Evet penaltı."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Lütfü Savaş: “Ben CHP’de direnmeyi öğrendim”
        Lütfü Savaş: “Ben CHP’de direnmeyi öğrendim”
        Çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti
        Çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular