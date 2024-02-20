MKE Ankaragücü, Icardi'yi TFF'ye şikayet etti

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "18 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareketle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE YÖNETİCİSİ BURAK KIZILHAN'DAN DA AÇIKLAMA

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan da konuya dair bir sosyal medya paylaşımı yapmış, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır! Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK’ya sevk edilecek mi? merakla bekliyoruz…"