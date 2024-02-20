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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de 11 netleşiyor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor

        Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans vermesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 15:43 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:10
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        Trendyol Süper Lig'in 27’nci haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet.

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        Sarı lacivertli futbolculara 1 gün izin veren Teknik direktör İsmail Kartal'ın, kadroda değişikliğe gideceği belirtiliyor.

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        İç sahada tempolu oynayan ve ön alanda baskı kuran Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında da bu oyun anlayışı ile sahaya çıkacak.

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        Teknik Direktör İsmail Kartal, stoper tandemini değiştirmeyecek.

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        Afrika Kupası’nda 2'nci olan Nijerya'da başarılı bir performans sergileyen Osayi Samuel’in, ilk 11’e dönmesi bekleniyor.

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        Bu sezon oyuna sonradan girdiği maçlarda etkili bir oyun sergileyen İrfan Can Kahveci’nin de ilk 11'de başlama ihtimali yüksek.

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        Kariyer sezonunu yaşayan milli futbolcu, 13 kez fileleri havalandırdı, 9 da gol pası verdi.

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        Mert Hakan Yandaş’ın da önceki haftalara göre daha fazla süre alması bekleniyor.

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