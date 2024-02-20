Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans vermesi bekleniyor
Trendyol Süper Lig'in 27’nci haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet.
Sarı lacivertli futbolculara 1 gün izin veren Teknik direktör İsmail Kartal'ın, kadroda değişikliğe gideceği belirtiliyor.
İç sahada tempolu oynayan ve ön alanda baskı kuran Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında da bu oyun anlayışı ile sahaya çıkacak.
Teknik Direktör İsmail Kartal, stoper tandemini değiştirmeyecek.
Afrika Kupası’nda 2'nci olan Nijerya'da başarılı bir performans sergileyen Osayi Samuel’in, ilk 11’e dönmesi bekleniyor.
Bu sezon oyuna sonradan girdiği maçlarda etkili bir oyun sergileyen İrfan Can Kahveci’nin de ilk 11'de başlama ihtimali yüksek.