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        Karakeçili'de "Sağlıklı Yaşa, Dinç Kal Projesi" başlatıldı

        Karakeçiliİlçe Devlet Hastanesi koordinesinde vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla "Sağlıklı Yaşa, Dinç Kal Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:28 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:30
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        Karakeçili'de "Sağlıklı Yaşa, Dinç Kal Projesi" başlatıldı
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        Karakeçiliİlçe Devlet Hastanesi koordinesinde vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla "Sağlıklı Yaşa, Dinç Kal Projesi" hayata geçirildi.

        Karakeçili Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kaymakam Ali Can Uludağ, ilçede toplum yararına başlatılan her projede oldu gibi "Sağlıklı Yaşa, Dinç Kal Projesi"ne de destek verdiklerini, üreten, bilinçli ve sağlıklı toplum oluşmasını amaçladıklarını söyledi.

        İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun Karagöz de koruyucu hekimlik anlayışıyla ilçede yaşayanlara sağlık okuryazarlığı bilinci edindirmeyi ve farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Projeyle sağlıklı beslenme ve doğal tohumlardan doğal sebze ve meyve üretimini, sık görülen bazı hastalıkları tanımayı, egzersiz ve hareket alışkanlığı edindirmeyi, halka koruyucu sağlık tedbirlerini öğretmeyi, benimsetmeyi amaçlandıklarını aktaran Karagöz, projenin gerçekleştirilmesi durumunda bilinçli, sağlıklı, doğal ve dengeli beslenen sosyal toplum hedeflendiğini dile getirdi.

        Kurumu temsilcilerinin de katıldığı toplantının ardından Kur'an kursundaki kadınlara projenin amacı anlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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