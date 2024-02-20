Mbappe'nin yeni adresini duyurdular
Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İspanyol basınına göre eflatun beyazlılar, yıldız oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardı
Real Madrid, transferde ses getirecek bir hamle yapmak üzere. Eflatun beyazlılar, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre golcü futbolcu, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mbappe, İspanyol ekibine bedelsiz olarak katılacak.
Anlaşmanın detaylarına göre Real Madrid, yıldız oyuncuya yıllık 20 milyon Euro'ya varan bir ücret verecek.
Yıldız futbolcu ayrıca 50 milyon Euro imza parası alacak.
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 180 milyon euro olan 25 yaşındaki yıldız, PSG formasıyla 291 maça çıktı. 244 gol atarken, 105 de asist yaptı.
Mbappe, idolü olarak gördüğü Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki gol sayısını geride bırakmıştı. Dünya Kupası'nda çıktığı toplam 11 maçta 9 gole ulaşan 23 yaşındaki futbolcu, 24 yaşına gelmeden 8 ve üzeri gol atan ilk futbolcu oldu.
Öte yandan Real Madrid'in, transferde Mbappe dışında da girişimlerde bulunacağı iddia edildi.
İspanyol basını, Başkan Florentino Perez'in Manchester City'nin golcüsü Haaland için de sezon sonunda teklif yapacağını yazdı.
Başkan Perez'in amacının, 3'üncü kez Los Galacticos'u kurmak olduğu aktarıldı.