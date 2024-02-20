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        Mbappe'nin yeni adresini duyurdular

        Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İspanyol basınına göre eflatun beyazlılar, yıldız oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 13:45 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:45
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        Real Madrid, transferde ses getirecek bir hamle yapmak üzere. Eflatun beyazlılar, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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        İspanyol basınında yer alan haberlere göre golcü futbolcu, Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

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        Paris Saint Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mbappe, İspanyol ekibine bedelsiz olarak katılacak.

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        Anlaşmanın detaylarına göre Real Madrid, yıldız oyuncuya yıllık 20 milyon Euro'ya varan bir ücret verecek.

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        Yıldız futbolcu ayrıca 50 milyon Euro imza parası alacak.

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        Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 180 milyon euro olan 25 yaşındaki yıldız, PSG formasıyla 291 maça çıktı. 244 gol atarken, 105 de asist yaptı.

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        Mbappe, idolü olarak gördüğü Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki gol sayısını geride bırakmıştı. Dünya Kupası'nda çıktığı toplam 11 maçta 9 gole ulaşan 23 yaşındaki futbolcu, 24 yaşına gelmeden 8 ve üzeri gol atan ilk futbolcu oldu.

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        Öte yandan Real Madrid'in, transferde Mbappe dışında da girişimlerde bulunacağı iddia edildi.

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        İspanyol basını, Başkan Florentino Perez'in Manchester City'nin golcüsü Haaland için de sezon sonunda teklif yapacağını yazdı.

        Başkan Perez'in amacının, 3'üncü kez Los Galacticos'u kurmak olduğu aktarıldı.

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