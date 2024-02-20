Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
Hatay'ın Altınözü ilçesinde oluşan hortum nedeniyle ağaçlar köklerinden sökülüp, devrildi. Dev hortum, vatandaşlarca cep telefonuyla da kaydedildi. Hortumun 40 zeytin ağacını söktüğü belirtildi
Giriş: 20.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:30
Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Altınözü ilçesinde kuvvetli yağış etkili oldu. Bu sırada Sarıbük, Sivrikavak ve Mayadalı mahallelerinde hortum da oluştu.
AĞAÇLAR KÖKLERİNDEN SÖKÜLDÜ
DHA'da yer alan habere göre hortum nedeniyle ağaçlar, köklerinden sökülüp, devrildi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
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Hortum cep telefonu kamerasına yansırken, bir süre sonra gözden kayboldu.
Sarıbük Mahallesi'nde 40 zeytin ağacının kökünden söküldüğü belirtildi.