Almanya’da sıkışık trafikteki görüntü sosyal medyada gündem oldu

İnstagram’da Dilara Meltem Şahin isimli bir motosiklet sürücüsünün paylaştığı video sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

Almanya’da sıkışık trafikte kaydedilen görüntülerde sol şeritteki araçlar sola, orta şeritteki araçlar da sağa yanaşıyor. Böylece iki şerit arasında bir aracın geçebileceği bir boşluk oluşuyor. Bu sayede ambulans ve itfaiye gibi araçlar bu boşluktan geçebileceği gibi boşluktan faydalanan motosikletler de kullanıcının paylaşımına göre saygı görüyor.

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