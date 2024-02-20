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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da tartıştığı sürücüyü takip eden motosikletli direksiyon hakimiyetini kaybederek öldü

        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!

        Antalya'da, 17 yaşındaki Hüseyin Kav, arkadaşı Begüm G. ile bindikleri motosikletle seyir halindeyken bir sürücüyle yaşadığı tartışmanın ardından meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:45 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:52
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        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
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        Antalya'da kahreden kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki Masadağı bölgesinde meydana geldi.

        YAKINININ MEVLİDİNE GİTTİ

        DHA'da yer alan habere göre geçen hafta bir yakını hayatını kaybeden Hüseyin Kav (17), Varsak'ta düzenlenen mevlide gitti.

        MOTOSİKLETE BİNİP YOLA ÇIKTI

        Burada yakınlarına yardım edip, yemek dağıtan Kav, ardından Kütükçü Mahallesi'nde evine dönmek için arkadaşı Begüm G. ile motosikletine binerek yola çıktı.

        BİR ARAÇ SÜRÜCÜSÜYLE TARTIŞTI

        Kav'ın kullandığı motosiklet, Masadağı bölgesine geldiğinde, iddiaya göre bir otomobilin sürücüsü ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Aracın yanında motosikletini durdurarak inen Kav, sürücü ile tartışmaya devam etti.

        ARACI TAKİP ETTİ REFÜJE SAVRULDU

        Tartışmanın sona ermesiyle motosiklete binen Kav ve arkadaşı, aracın arkasından seyretmeye başladı. Kısa süre sonra Kav, kullandığı motosikletle tartıştığı otomobile yaklaştı. Bu sırada Kav'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle motosiklet üzerindeki ikili refüje savruldu.

        İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Ağır yaralanan Hüseyin Kav ve Begüm G.'yi gören diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine ekipler sevk edildi.

        17 YAŞINDA HAYATA VEDA

        Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan ikili yakındaki hastaneye götürüldü. Hüseyin Kav müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Begüm G.'nin tedavisi ise devam ediyor. Kimliği açıklanmayan otomobilin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Kaza anı ise başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Hüseyin Kav'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Kav'ın, sosyal medya hesabında, kaza yaptığı motosikletle daha önce yaptığı hareketlerin fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

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