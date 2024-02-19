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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 31 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:13 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:16
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 31 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 12-18 Şubat'ta, asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 111 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 31 zanlının yakalandığı ve 22'sinin işlemlerinin ardından tutuklandığı operasyonlarda, 1999 kişi ve 290 araç sorgulandı.

        Faili meçhul 5 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 4 tabanca ve tüfek ile 58 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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