Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı

Faili meçhul 5 hırsızlık olayının aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 4 tabanca ve tüfek ile 58 fişek ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 31 zanlının yakalandığı ve 22'sinin işlemlerinin ardından tutuklandığı operasyonlarda, 1999 kişi ve 290 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 12-18 Şubat'ta, asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 111 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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