Kırıkkale'deki cinayetle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'deki bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Kırıkkale'deki bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta G.M.Y'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan E.E, R.E, R.E, M.E. ve Ş.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E, R.E, R.E. ve M.E. tutuklandı, Ş.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta önceki gün çıkan kavgada E.E, G.M.Y'yi (25) bıçaklayarak öldürmüştü. Şüpheli E.E. ile olayla ilgisi olduğu belirlenen R.E, R.E, M.E. ve Ş.E. gözaltına alınmıştı.
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