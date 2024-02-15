Kırıkkale'deki cinayetle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta önceki gün çıkan kavgada E.E, G.M.Y'yi (25) bıçaklayarak öldürmüştü. Şüpheli E.E. ile olayla ilgisi olduğu belirlenen R.E, R.E, M.E. ve Ş.E. gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E, R.E, R.E. ve M.E. tutuklandı, Ş.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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