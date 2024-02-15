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        Kırıkkale'deki cinayetle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'deki bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 22:59 Güncelleme: 15.02.2024 - 22:59
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        Kırıkkale'deki cinayetle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'deki bıçaklı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta G.M.Y'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan E.E, R.E, R.E, M.E. ve Ş.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E, R.E, R.E. ve M.E. tutuklandı, Ş.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta önceki gün çıkan kavgada E.E, G.M.Y'yi (25) bıçaklayarak öldürmüştü. Şüpheli E.E. ile olayla ilgisi olduğu belirlenen R.E, R.E, M.E. ve Ş.E. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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