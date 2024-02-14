Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de kuyumcu kuryesi gasbedildi

        Kırıkkale'de bir kuyumcu kuryesinin 250 gram altını, silahlı ve maskeli 3 şüpheli tarafından gasbedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 17:23 Güncelleme: 14.02.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de kuyumcu kuryesi gasbedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de bir kuyumcu kuryesinin 250 gram altını, silahlı ve maskeli 3 şüpheli tarafından gasbedildi.

        Yenidoğan Mahallesi Menderes Caddesi'nde kaldırımda yürüyen kurye M.A'nın önünü kesen maskeli 3 kişi, tabancayla havaya ateş ederek kuryenin elindeki çantaları almaya çalıştı.

        Çantaları vermemek için direnen kuryeyi darbeden şüpheliler, 250 gram altın bulunan çantayı alarak otomobille kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

        Bölgede inceleme yapan polis, ifadesini almak üzere kuryeyi emniyete götürdü.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Havada bagajsız sınıf
        Havada bagajsız sınıf
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Penaltı krizinde yeni detay!
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Kiralar nasıl düşürülecek? TCMB'den öneriler
        Dolandırıcılığa karşı uyardı
        Dolandırıcılığa karşı uyardı
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Konyaspor'a yepyeni Beşiktaş!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        ROKETSAN'ın Kırıkkale'de istihdamı artırması planlanıyor
        ROKETSAN'ın Kırıkkale'de istihdamı artırması planlanıyor
        Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 85 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde 85 araç trafikten men edildi
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 13 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'deki şok uygulamalarda aranan 13 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de dünürünü öldüren şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de dünürünü öldüren şüpheli tutuklandı
        Husumetlisinin bıçakladığı emlakçı öldü
        Husumetlisinin bıçakladığı emlakçı öldü