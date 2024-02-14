Kırıkkale'de kuyumcu kuryesi gasbedildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Kırıkkale'de bir kuyumcu kuryesinin 250 gram altını, silahlı ve maskeli 3 şüpheli tarafından gasbedildi.

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