Kırıkkale'de dünürünü öldüren şüpheli tutuklandı

Dün E.G. ile aralarında husumet bulunan dünürü K.T. Elmalı köyünde tartışmış, kavgaya dönüşen olayda E.G'nin tüfekle yaraladığı K.T, Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.