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        Kırıkkale'de dünürünü öldüren şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tartıştığı dünürünü tüfekle ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 17:06 Güncelleme: 13.02.2024 - 17:06
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        Kırıkkale'de dünürünü öldüren şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tartıştığı dünürünü tüfekle ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Elmalı köyünde tartıştığı dünürü K.T'yi (58) tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.G'nin (65) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Dün E.G. ile aralarında husumet bulunan dünürü K.T. Elmalı köyünde tartışmış, kavgaya dönüşen olayda E.G'nin tüfekle yaraladığı K.T, Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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