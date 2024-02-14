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        Haberler Dünya 11 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti

        11 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti

        Ankara-Kahire hattında devam eden normalleşme sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) özel uçak ile Mısır'a gitti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:48
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer uğurladı.

        Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Mısır'a gitti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.

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        MISIR'DA 2 MİLYAR DOLARI AŞAN TÜRK YATIRIMI VAR

        Mısır, Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ticaret ortağı. Ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Savunma sanayii alanında önemli bir iş birliği potansiyeli de mevcut.

        Mısır'da 2 milyar doları aşan Türk yatırımı var. Bu yatırımların yenileriyle birlikte genişletilmesi hedefleniyor. Filistin-İsrail meselesi başta olmak üzere, Doğu Akdeniz, Libya, Sudan ve Somali gibi bölgesel konularda da eşgüdüm önem taşıyor.

        SON ZİYARET 2013'TEYDİ

        Mısır'a Cumhurbaşkanı düzeyindeki son ziyaret 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 7 Şubat 2013'te gerçekleştirildi. İki ülke arasındaki ilişkiler, 3 Temmuz 2013'teki darbenin ardından koptu; istihbarat servisleri arasındaki temasla başlayan süreç, bakan ziyaretleri ve karşılıklı büyükelçi atamaları ile devam etti.

        Erdoğan ve Sisi, süreç içinde yüz yüze de görüştü. 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, 10 Eylül 2023'teki G-20 Zirvesi’nde ve 11 Kasım 2023'te Riyad’da düzenlenen Gazze konulu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesi marjında bir araya geldi.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #dünya

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