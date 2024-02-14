11 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dubai Uluslararası Havalimanı'nda, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak. REKLAM

MISIR'DA 2 MİLYAR DOLARI AŞAN TÜRK YATIRIMI VAR Mısır, Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ticaret ortağı. Ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Savunma sanayii alanında önemli bir iş birliği potansiyeli de mevcut. Mısır'da 2 milyar doları aşan Türk yatırımı var. Bu yatırımların yenileriyle birlikte genişletilmesi hedefleniyor. Filistin-İsrail meselesi başta olmak üzere, Doğu Akdeniz, Libya, Sudan ve Somali gibi bölgesel konularda da eşgüdüm önem taşıyor.