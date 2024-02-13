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        Husumetlisinin bıçakladığı emlakçı öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:41 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:41
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        Husumetlisinin bıçakladığı emlakçı öldü
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        Husumetlisininbıçakladığı emlakçı öldü

        KIRIKKALE'de, husumetlisi E.E.'nin bıçakladığı emlakçı Güven Mert Yıldırım (25), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Tepebaşı Mahallesi 634'üncü Sokak'ta meydana geldi. Alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen E.E. ve emlakçı Güven Mert Yıldırım arasında tartışma çıktı. Apartmanın içinde devam eden tartışma, kavgaya dönüştü. E.E., üzerindeki bıçakla Yıldırım'a saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Güven Mert Yıldırım'ın aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım'ın cenazesi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı E.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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