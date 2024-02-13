Beşiktaş'tan Furkan Korkmaz bombası! İkna için görüşmeler sürüyor
Beşiktaş Emlakjet, NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ın serbest bıraktığı Furkan Korkmaz için harekete geçti. 26 yaşındaki basketbolcunun şu anda Türkiye'de oynamaya soğuk baktığı öğrenilirken ikna için çalışmalar devam ediyor
Basketbolda başarılı bir sezon geçiren Beşiktaş Emlakjet'ten Furkan Korkmaz hamlesi geldi.
NBA takımlarından Philadelphia 76ers'ın serbest bıraktığı Furkan Korkmaz'a siyah-beyazlılar teklif yaptı.
26 yaşındaki basketbolcunun şu anda Türkiye'de oynamaya sıcak bakmadığı öğrenilirken ikna için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
NBA'de takasın son günlerinden Philadelphia tarafından Indiana Pacers'a takaslanan ve daha formayı giymeden serbest bırakılan Furkan Korkmaz için Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de nabız yokladığı aktarıldı.
6 yıllık NBA kariyerinde 328 maça çıkan 26 yaşındaki milli şutör, yüzde 35.6 üçlük ile 6.8 sayı, 2 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakaladı.