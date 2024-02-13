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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı! Cemal Y. adlı kişi, karısı Gülhan Korkmaz ile üvey oğlu Kasım Akkurt'a kurşun yağdırdı! - Son dakika haberi

        Kurşun yağmuruna tutuldular! Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı oldu

        Gaziantep'te tam bir vahşet yaşandı. Kentte Cemal Y. adlı cani, dini nikahlı eşi Gülhan Korkmaz ile üvey oğlu Kasım Akkurt'u kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:46 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:49
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        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, dini nikahlı eşi ve üvey oğlunu öldüren zanlı gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede bir evde yaşanan olayda, Cemal Y. (58) ile dini nikahlı eşi Gülhan Korkmaz (50) ve Korkmaz'ın oğlu Kasım Akkurt (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cemal Y, yanındaki tabancayla Korkmaz ve Akkurt'a ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, Korkmaz ve Akkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Anne-oğulun cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Polis ekipleri Cemal Y'yi gözaltına aldı.

        Fotoğraf: iStock

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        #son dakika
        #Gülhan Korkmaz
        #gaziantep
        #Kasım Akkurt

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