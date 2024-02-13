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        Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:04 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:14
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        Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Kırıkkale'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        E.E. ve G.M.Y. (25) arasında Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokaktaki bir apartmanın içinde devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E, G.M.Y'yi bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlenen G.M.Y'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan E.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Galeri

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