Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.E. ve G.M.Y. (25) arasında Tepebaşı Mahallesi 634. Sokak'ta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokaktaki bir apartmanın içinde devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E, G.M.Y'yi bıçakladı.

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