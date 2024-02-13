Son dakika haberi İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü! İstanbul Beşiktaş'ta, Ortaköy sahilinde, inşaat çalışması yapılan alanda çökme meydana gelmesi sonucu 2 kişi denize düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen bir kişiyi kurtardı. Olay yerine gelen dalgıçlar, denize düşen diğer kişinin cansız bedenine ulaştı

Anadolu Ajansı Giriş: 13.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:09 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL