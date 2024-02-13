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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!

        Son dakika haberi İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!

        İstanbul Beşiktaş'ta, Ortaköy sahilinde, inşaat çalışması yapılan alanda çökme meydana gelmesi sonucu 2 kişi denize düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen bir kişiyi kurtardı. Olay yerine gelen dalgıçlar, denize düşen diğer kişinin cansız bedenine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:09
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        İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!
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        İstanbul'da, Beşiktaş'ın Ortaköy sahilinde denize düşen 2 kişiden biri öldü, diğeri kurtarıldı.

        İNŞAAT ALANINDA ÇÖKME YAŞANDI

        AA'da yer alan habere göre Ortaköy sahilinde inşaat çalışması yapılan alanda çökme meydana gelmesi sonucu 2 kişi denize düştü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekipleri ile dalgıç sevk edildi.

        BİR KİŞİ KURTARILDI

        Denize düşenlerden biri çevredekilerin yardımıyla yaralı kurtarılarak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Ekipler, diğer kişinin kurtarılması için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda denize düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        FORE KAZIK UYGULAMASI YAPILIYORDU

        Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaptı. Alanın daha önce İSPARK'a ait otopark olarak kullanıldığı, çökmenin fore kazık uygulaması yapılırken yaşandığı öğrenildi.

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