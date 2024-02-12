Kırıkkale'de ameliyat elbisesiyle hastaneden kaçan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de tedavi için getirildiği hastaneden ameliyat elbisesiyle firar eden hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale'de tedavi için getirildiği hastaneden ameliyat elbisesiyle firar eden hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hükümlü Ö.F.B, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.
Tedavi sırasında üzerindeki ameliyat elbisesiyle hastaneden firar eden hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hükümlü, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Öte yandan, hükümlünün hastanenin acil servisinden kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.
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