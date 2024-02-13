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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de Tülay Tolu, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti- Son dakika haberleri

        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!

        Kayseri'de, 1 ay önce taşındığı 6'ncı kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düşen 2 çocuk annesi Tülay Tolu, hayatını kaybetti. Tolu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:23 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:36
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        2 çocuk annesiydi... 6. kattan ölüme! Bir kadın daha düştü!
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        Kayseri'de feci olay, saat 09.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta meydana geldi.

        BALKONDA DENGESİNİ KAYBETTİ İDDİASI

        DHA'da yer alan habere göre Tülay Tolu, 11 katlı binanın 6'ncı katında oturduğu dairenin balkonundayken dengesini kaybederek beton zemine düştü.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tolu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tülay Tolu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        BİR AY ÖNCE TAŞINDI, 2 ÇOCUK ANNESİYDİ

        Tolu'nun, yaşadıkları daireye 1 ay önce taşındıkları ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kayseri
        #Son dakika haberler

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