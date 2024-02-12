Kırıkkale'de dünürü tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tartıştığı dünürü tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tartıştığı dünürü tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Aralarında husumet bulunduğu ve dünür oldukları öğrenilen E.G. (65) ile K.T. (58) arasında Elmalı köyünde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, tüfekle K.T'ye ateş etti.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
K.T, ambulansla sevk edildiği Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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