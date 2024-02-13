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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de 98,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:13 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:14
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de 98,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-12 Şubat'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 98,87 gram uyuşturucu madde ve 5 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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