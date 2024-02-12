Bahşılı'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliği

Bahşılı Sağlık Grup Başkanı Dr. Merve Özden, buradaki programda, 9 Şubat'ın tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak amacıyla "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezince düzenlenen program kapsamında öğrenciler, ellerindeki döviz ve pankartlarla Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Barbaros İlkokulu'na kadar yürüdü.

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