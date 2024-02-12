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        Bahşılı'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliği

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:07 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:08
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        Bahşılı'da Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliği
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İlçe Toplum Sağlığı Merkezince düzenlenen program kapsamında öğrenciler, ellerindeki döviz ve pankartlarla Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Barbaros İlkokulu'na kadar yürüdü.

        Bahşılı Sağlık Grup Başkanı Dr. Merve Özden, buradaki programda, 9 Şubat'ın tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak amacıyla "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

        Programa, Gençlik Merkezi Müdürü Latif Baran, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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