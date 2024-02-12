Kırıkkale'de tartıştığı dünürünü tüfekle öldürdü
KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde E.G., tartıştığı dünürü Kemal Tozkoparan (58), tüfekle vurularak öldürdü.
KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde E.G., tartıştığı dünürü Kemal Tozkoparan (58), tüfekle vurularak öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. E.G. ile dünürü Kemal Tozkoparan, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile E.G., tüfekle Tozkoparan'a ateş etti. Ağır yaralanan Tozkoparan, kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. E.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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