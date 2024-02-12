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        Kırıkkale'de tartıştığı dünürünü tüfekle öldürdü

        KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde E.G., tartıştığı dünürü Kemal Tozkoparan (58), tüfekle vurularak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:29 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:29
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        Kırıkkale'de tartıştığı dünürünü tüfekle öldürdü
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        KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde E.G., tartıştığı dünürü Kemal Tozkoparan (58), tüfekle vurularak öldürdü.

        Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Elmalı köyünde meydana geldi. E.G. ile dünürü Kemal Tozkoparan, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile E.G., tüfekle Tozkoparan'a ateş etti. Ağır yaralanan Tozkoparan, kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. E.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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