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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Kahreden haber! - Batman haberleri

        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Kahreden haber!

        Batman'da, 9 Şubat'ta evinde çıkıp, dört gündür haber alınamayan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz'ın baraj gölünde cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 14:20 Güncelleme: 12.02.2024 - 14:20
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        Genç kadın 4 gündür aranıyordu! Büyük acı!
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        Batman'da Merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde oturan Rojvelat Kızmaz (26), 9 Şubat'ta sabah saatlerinde evden çıktı.

        AİLESİ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre akşam eve dönmeyince ailesi, kendi imkanlarıyla Kızmaz'ı aradı. Aile, bir sonuç alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu.

        KIYAFETLERİ GÖL KENARINDA BULUNDU

        Kızmaz'a ait kıyafetlerin dün akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Veysel Eroğlu Baraj Gölü kenarında bulunduğu ihbarı sonrası bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

        Dron destekli aramalar sonucunda Kızmaz'ın cesedi, kıyafetlerin bulunduğu alana yakın gölde bulundu.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Bu sırada haberi duyup, kıyıda bekleyen bir kişi göle atlarken, ekipler cesedi sudan çıkardı.

        Cenaze morga götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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