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        Haberler Gündem Güncel Sağanak yurda giriş yaptı! Çanakkale'de Kepez Çayı taştı - Son dakika haberi

        Sağanak yurda giriş yaptı! Kepez Çayı taştı

        Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ege ve Marmara bölgelerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Şiddetli yağış nedeniyle Çanakkale'de Kepez Çayı taştı. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryeler ile scooterların saat 14.30'dan gece yarısına kadar trafiğe çıkmasını yasakladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 15:42 Güncelleme: 12.02.2024 - 15:42
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        Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı.

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        DHA'da yer alan habere göre çaydaki bazı tekneler zarar gördü. Valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryeler ile scooterların saat 14.30'dan gece yarısına kadar trafiğe çıkmasını yasakladı.

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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı turuncu kodlu uyarının ardından bugün Çanakkale´de sabaha karşı başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı.

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        Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Kepez Belediyesi ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

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        Şehir merkezinde de bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

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        MOTOSİKLET VE MOTOKURYELERE TRAFİK YASAĞI

        Çanakkale Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki motosiklet ve motokuryeler ile skuterlerin 14.30- 23.59 saatleri arasında trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

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        Açıklamada, "Çanakkale il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının daha da ağırlaşacağı değerlendirildiğinden 12 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30'dan 23.59'a kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.

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        #son dakika
        #hava durumu
        #Çanakkale

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