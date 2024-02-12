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        Kırıkkale'de denetimlerde 41 araç trafikten men edildi

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde 41 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:11 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:15
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        Kırıkkale'de denetimlerde 41 araç trafikten men edildi
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde 41 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik ekiplerinin il genelinde alkollü araç kullanan, mevzuata aykırı ışık donanımlı ve modifiyeli araçlara yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarda 492 araç ve sürücü denetlendi.

        Uygulamalarda, 15 sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı, 10 kişinin sürücü belgesinin bulunmadığı, 8 aracın teknik şartlara aykırı olduğu ve 14 aracın da mevzuata aykırı ışık donanımı kullandığı tespit edildi.

        ⁠Toplam 47 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanan denetimlerde, ⁠15 sürücünün belgesi 6 aydan 5 yıla kadar iptal edilirken, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 41 araç da trafikten men edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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