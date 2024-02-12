Kırıkkale'de denetimlerde 41 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde 41 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik ekiplerinin il genelinde alkollü araç kullanan, mevzuata aykırı ışık donanımlı ve modifiyeli araçlara yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarda 492 araç ve sürücü denetlendi.

Uygulamalarda, 15 sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı, 10 kişinin sürücü belgesinin bulunmadığı, 8 aracın teknik şartlara aykırı olduğu ve 14 aracın da mevzuata aykırı ışık donanımı kullandığı tespit edildi.

⁠Toplam 47 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanan denetimlerde, ⁠15 sürücünün belgesi 6 aydan 5 yıla kadar iptal edilirken, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 41 araç da trafikten men edildi.