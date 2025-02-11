Kırıkkale'de evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, bir evde çıkan yangında, 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, bir evde çıkan yangında, 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kılıçlar köyünde ikamet eden K.Ö'nün iki katlı müstakil evinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yahşihan Belediyesi itfaiyesince söndürülen yangının ardından eve giren ekipler, K.Ö'nün yanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, Kırıkkale Adil Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Sobadan çıktığı değerlendirilen yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.
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