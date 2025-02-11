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        Kırıkkale'de evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, bir evde çıkan yangında, 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 19:16 Güncelleme: 11.02.2025 - 19:22
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        Kırıkkale'de evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, bir evde çıkan yangında, 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Kılıçlar köyünde ikamet eden K.Ö'nün iki katlı müstakil evinde yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yahşihan Belediyesi itfaiyesince söndürülen yangının ardından eve giren ekipler, K.Ö'nün yanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, Kırıkkale Adil Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Sobadan çıktığı değerlendirilen yangında, evde büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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