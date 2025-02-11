Yahşihan'da "Kadın Sağlığı ve İlk Yardım" eğitimi düzenlendi

İlk yardım eğitiminde ise temel yaşam desteği, boğulma, yanık ve kanamalara müdahale gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimlerde kadın sağlığını koruma yöntemleri, düzenli sağlık kontrollerinin önemi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları gibi konular anlatıldı.

Aile Destek Merkezi başta olmak üzere çeşitli kurumlarda verilen eğitimlere vatandaşlar ilgi gösterdi.

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