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        Yahşihan'da "Kadın Sağlığı ve İlk Yardım" eğitimi düzenlendi

        Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Kadın Sağlığı ve İlk Yardım" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:52 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:53
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        Yahşihan'da "Kadın Sağlığı ve İlk Yardım" eğitimi düzenlendi
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        Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Kadın Sağlığı ve İlk Yardım" eğitimi verildi.

        Aile Destek Merkezi başta olmak üzere çeşitli kurumlarda verilen eğitimlere vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Eğitimlerde kadın sağlığını koruma yöntemleri, düzenli sağlık kontrollerinin önemi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları gibi konular anlatıldı.

        Uzman sağlık personellerince kadınların karşılaşabileceği sağlık sorunlarına karşı bilinçlenmesi ve erken teşhisin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

        İlk yardım eğitiminde ise temel yaşam desteği, boğulma, yanık ve kanamalara müdahale gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı.

        Halk sağlığını desteklemek amacıyla düzenlenen eğitimlerin devam edeceği belirtildi.​​​​​​​

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