Kırıkkale'de Vakıflar Bölge Müdürlüğünce her gün 600 kişi iftar veriliyor
Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kırıkkale'de her gün 600 kişiye iftar veriliyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla Türkiye'nin 25 bölgesinde faaliyet gösteren bölge müdürlükleri aracılığıyla, ramazan ayı boyunca birçok noktada ücretsiz iftar programı düzenliyor.
Bu kapsamda ramazanın manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla Ankara Bölge Müdürlüğü tarafından Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Düzce ve Bolu'da ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri iftar sofrasında buluşturuluyor.
Kırıkkale Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında, 10 personelle hizmet veriliyor.
Öğretmenevinde her gün 600 kişi iftar yaparken, menüde 3 çeşit yemek, tatlı ve içecek yer alıyor.
Öte yandan, Ankara Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve Kırıkkale Öğretmenevi Müdürü Yaver Yalçın'ın katılımıyla iftar programında bulunan çocuklara çeşitli hediyeler ve boyama kitapları verildi.
