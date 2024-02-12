Super Bowl'da Kansas City Chiefs şampiyon oldu
ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kansas City Chiefs zafere ulaştı
ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kansas City Chiefs zafere ulaştı.
Las Vegas kentindeki Allegiant Stadı'nda oynanan ve uzatmaya giden final mücadelesinde San Francisco 49ers'ı 25-22 yenen Chiefs, üst üste ikinci son 5 yılda üçüncü şampiyonluğuna uzandı.
61 bin 629 sporseverin takip ettiği karşılaşmada Chiefs, 2004 ve 2005'te üst üste şampiyonluğa ulaşan New England Patriots'tan sonra bunu başaran ilk takım oldu.
Kansas City Chiefs'in oyun kurucusu Patrick Mahomes, kariyerinde üçüncü kez Super Bowl'un en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
28 yaşındaki Mahomes, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum, bu harika bir şey. Daha işimiz bitmedi, yeni başlıyoruz. Genç bir takımımız var ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
YİNE DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLAR
Amerikan futbolunun final maçı olan Super Bowl’un elli sekizincisi düzenlendi.
Bu seneki buluşma ilk kez Nevada eyaletinin Las Vegas şehrindeki Allegiant Stadyumu’nda gerçekleştirildi.
Mücadele Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde yapımı 2.15 milyar dolara mal olan 71.835 kişilik Allegiant Stadyumu'nda oynandı.
Dünyanın ticari açıdan en büyük spor karşılaşması olarak gösterilen ve milyarlarca dolarlık ekonomisiyle dikkatleri çeken Super Bowl, bir kez daha rakamlarıyla dikkat çekti.
Milyonlarca dolara mal olan reklamları, devre arası şovlarıyla meşhur olan Super Bowl, son yıllarda yaklaşık 3-4 saat sürüyor. Devre arası şovunda geçtiğimiz yıllarda Rihanna, Beyonce, Shakira, Coldplay, Eminem, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, The Weeknd gibi dünyaca ünlü şarkıcıların / grupların konserleri olmuştu.
Merakla beklenen ilk yarı şovunda ise Amerikalı rap sanatçısı Usher başroldeydi. Yaklaşık 13 dakika süren şovda, Usher'a, Will.i.am, Alicia Keys ve Ludacris de eşlik etti.
Super Bowl organizasyonu, özel olarak hazırlanan reklam filmleri dahil birçok açısı ile konuşuluyor. Bu yıl 30 saniyelik reklam filminin 7 milyon dolara satıldığı kaydedildi.
MAÇA DAMGA VURAN AN
Maça damga vuran anlardan birinde, oyundan alınmasına sinirlenen Kelce, antrenörünün üzerine yürüdü.
Birçok sosyal medya kullanıcısı X hesaplarından Kelce'in bu hareketine tepki gösterdi.
TAYLOR SWİFT ETKİSİ
Çok sayıda dünya yıldızının stadyumda izlediği maçta şarkıcı Taylor Swift de sevgilisi Chiefs oyuncusu Travis Kelce'e destek için locadaydı.
Taylor Swift ve Kansas City Chief'in oyuncusu Travis Kelce'nin ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla NFL etkisi daha da arttı.
Kelce'ye tezahürat yaparken çekilen sayısız kamera görüntüsünden, ikilinin maç dışında birlikte çekilen fotoğraflarına kadar Swift bu spora yepyeni bir kitle kazandırdı.