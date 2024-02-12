İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır´ın arasında bulunduğu 36 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre savcı, bombayı yerleştiren sanık Ahlam Albashır'ın iddianamedeki gibi cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi.

İŞTE İSTENEN CEZA Mütalaada, sanık Albashır'ın "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi. REKLAM