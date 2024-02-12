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        Haberler Gündem Güncel 2022 yılında İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı terör saldırısı davasında flaş gelişme! - Son dakika haberler

        Son dakika haberi İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!

        İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır´ın arasında bulunduğu 36 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, bombayı yerleştiren sanık Ahlam Albashır'ın iddianamedeki gibi cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi. Buna göre Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:17
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        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
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        İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır´ın arasında bulunduğu 36 sanıklı davada savcı mütalaasını açıkladı.

        DHA'da yer alan habere göre savcı, bombayı yerleştiren sanık Ahlam Albashır'ın iddianamedeki gibi cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi.

        İŞTE İSTENEN CEZA

        Mütalaada, sanık Albashır'ın "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

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        MÜTALAAYA KARŞI SÖZ VERİLDİ

        Mütalaaya karşı söz verilen Ahlam Albashır, "Bomba olduğunu bilmiyordum. Bana sadece turist olarak gideceğimi söylediler sadece fotoğraf çekmemi söylediler. Vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum. Yetim biriyim kimsenin de yetim olmasını istemem. İdam verseniz de buna itiraz etmeyeceğim. Suriye'ye giden şahısların yakalanması için Suriye'ye gitmeye hazırım. Burada bulunan insanların hiçbirinin suçu yok. Ne hüküm verilirse itiraz etmeyeceğim" dedi. Savcı, sanıklar hakkındaki mütalaasını okumaya devam ediyor.

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