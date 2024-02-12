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        Haberler Gündem Güncel Ataşehir'de beton mikseri mendil satan kadını ezdi! - Son dakika haberi

        Feci kaza! Ataşehir'de beton mikseri mendil satan kadını kezdi

        İstanbul Ataşehir'de feci bir kaza meydana geldi. Olayda mendil satan bir kadını beton mikseri ezdi. Metrelerce sürüklenen kadın hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı. Hamile olduğu öğrenilen Asya S.'nin eşi ve yakınları ise sinir krizi geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:50 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:52
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        Beton mikseri mendil satan kadını ezdi!
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        Ataşehir'de beton mikseri trafik ışıklarında mendil satan kadını ezdi.

        DHA'nın haberine göre metrelerce sürüklenen kadın olay yerine hayatını kaybetti. Haberi alarak olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kazayı gören bir motosiklet sürücüsü "Kırmızı ışık yanıyordu kadın burada mendil satmaya çalışıyordu. Mendil uzatırken kadın o sırada kamyonun önüne geldi." diye konuştu.

        Beton mikserinin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        İHA'nın haberine göre de ışıklarda mendil satan Asya S., yeşil ışığın yanmasının ardından refüje geçmek üzere ilerlediği sırada, Salim B.'nin kullandığı beton mikserinin altında kaldı.

        HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Kadını, beton mikserinin altında bir süre sürüklendikten sonra fark eden sürücü, aracı durdurdu.

        Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Asya S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hamile olduğu öğrenilen Asya S.'nin eşi ve yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

        Fotoğraflar: İHA

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