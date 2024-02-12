Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) verilerine göre; dün saat 07.36'da merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREM HAKKARİ ÇEVRESİNDE HİSSEDİLDİ Yer yüzeyinden, 5.7 kilometre derinlikte olan deprem, Hakkari ve çevresinde de hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bu depreme ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. REKLAM