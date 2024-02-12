Üniversitelerde kadın ağırlığı yüzde 51.7’ye ulaştı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), akademik eğitimde ve yükseköğretim tercihlerinde çarpıcı rakamlar açıkladı. Buna göre, Türkiye’deki üniversitelerde okuyan kız öğrenci oranı yüzde 51.7’ye ulaştı. Kadın akademisyen oranı ise yüzde 46.4 oldu. Bu oran, Avrupa Birliği ve OECD ortalaması olan yüzde 43’ün üzerine çıktı. Akademik alanda kadınların ağırlığı artıyor.

YÖK’ün verilerine göre;

- Kadınlar akademide yüzde 46.4 kız öğrenciler üniversitede 51.7 oranında yer alıyor.

- Kadın akademisyen oranı Avrupa ve OECD ülkelerinin ortalamasının üzerinde

- 2023-2024 eğitim-öğretim yılında mühendislik bölümüne kayıt yaptıran kız öğrencilerin oranı geçen yıllara göre yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 31’e ulaştı.

- Kadın akademisyenlerin oransal olarak en yüksek olduğu alan Sağlık Bilimleri olurken, Doğa Bilimleri, Matematik ve İstatistik ile ilgili programlara ilgilerindeki artış dikkat çekiyor.

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OECD VE AVRUPA ÜLKELERİ

11 Şubat günü Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü olarak kutlanıyor. Bu alandaki verilere bakıldığında; Türkiye’de yükseköğretim ve bilimde kadınların oranı OECD ülkelerini ve Avrupa’yı geride bıraktı.

Yükseköğretime kayıtlı öğrenci sayısında geçen yıl kızların oranı ilk kez erkekleri geçerek yüzde 50.8’e ulaşmıştı. 2024’te bu oran, kızlar lehine artarak yüzde 51.7’ye yükseldi. Yükseköğretimdeki 7 milyon 503 bin 181 öğrenciden 3 milyon 879 bin 512'si kızlardan, 3 milyon 623 bin 669'u erkeklerden oluşuyor.

AKADEMİK KARİYER

Türkiye'deki üniversitelerde toplam 181 bin 498 öğretim elemanı bulunuyor. Bunun 97 bin 291'i erkek, 84 bin 207'si kadın. Bu rakamlarla kadın akademisyenlerin oranı yüzde 46.4’e yükselmiş oldu. Bu oran Avrupa ve OECD ülkelerinde yüzde 43 olan kadın akademisyen ortalamasının üzerinde.

Akademide kadın araştırma görevlileri ile kadın öğretim görevlisi sayısı erkekleri geride bıraktı. Toplam 42 bin 350 araştırma görevlisinin 22 bin 792’si (yüzde 53.8), 35 bin 776 öğretim görevlisinin 18 bin 444’ü (yüzde 51.6) kadınlardan oluşuyor.

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Türkiye’deki üniversitelerde kadın akademisyenler arasında 12 bin 296 profesör, 9 bin 947 doçent, 20 bin 728 doktor öğretim üyesi görev yapıyor. Profesörlerin yüzde 34.3'ü, doçentlerin yüzde 41.8'i, doktor öğretim üyelerinin yüzde 47.4'ü yine kadınlardan oluşuyor.

MATEMATİK VE MÜHENDİSLİK

Kadın akademisyenlerin oransal olarak en yüksek olduğu alan Sağlık Bilimleri olurken, Doğa Bilimleri, Matematik ve İstatistik ile ilgili programlara kadınların ilgisi artıyor.

Sağlık bilimleri alanında görev yapan kadın akademisyenlerin oranı yüzde 53’e yükseldi. Doğa Bilimleri, Matematik ve İstatistik programlarında 8 bin 345 (yüzde 48.2), Mühendislik, İmalat ve İnşaat programlarında 9 bin 177 (yüzde 35.2), Bilişim ve İletişim Teknolojileri programlarında bin 125 (yüzde 31.3) kadın akademisyen görev yapıyor.

Geçmişte daha çok erkeklerin tercih ettiği mühendislik alanını tercih eden kadın akademisyenlerin oranı da bu yıl itibarıyla yüzde 30’a yükseldi.

Kadınların mühendisliğe olan ilgisi yükseköğretim tercihlerine de yansımış durumda. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında mühendislik bölümüne kayıt yaptıran kız öğrencilerin oranı geçen yıllara göre yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 31’e ulaştı.

55 ÜNİVERSİTE GENDER EQUALITY’DE

Sürdürülebilirlik göstergelerine bağlı olarak Times Higher Education'ın Cinsiyet Eşitliği (Gender Equality) sıralamasında Hacettepe Üniversitesi dünyada 60’ıncı sırada yer alıyor. Dünya Üniversiteler Sıralamasında Türkiye’den 55 üniversite bulunuyor. Bu üniversiteler, dünyanın en iyi 1200 üniversitesi arasında yer alıyor.