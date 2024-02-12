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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY | Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme! - Ankara haberleri

        Sosyal medyada viral olmuştu! Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!

        Ankara'da, Perihan Ö., sosyal medyada paylaştığı videoda, komşusu Muhammed K.'nin 1 yıldır kendisini saplantılı şekilde takip edip, taciz ve ölüm mesajları gönderdiğini ileri sürerek yardım istedi. Muhammed K., polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:35 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:35
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        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
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        Ankara'da, Perihan Ö.'nün yardım talebinde bulunduğu video, sosyal medyada 'Perihan Öldürülecek' başlığıyla paylaşıldı.

        "BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

        DHA'da yer alan habere göre Perihan Ö. videoda, karşı apartmanda oturan Muhammed K. tarafından 1 yıldır düzenli olarak tehdit edildiğini ileri sürerek, "Beni öldüreceğini, tecavüz edeceğini, beni sakat bırakacağını, bakıma muhtaç hale getireceğini söylüyor. Önce bir süre sahte hesaplardan yazdı. Sahte hesaplar olduğu için ciddiye almadım. Ancak daha sonra kimliğini açığa çıkarıp, dozunu artırarak üzerime geldi.

        "PSİKOLOJİM BOZULDU"

        En son 2 gün önce eşim işe gittikten sonra kapıma dayanıp, zile bastı. Elim ayağım titredi. Evin etrafında dolaştı. Arka bahçede dolaştı. Mutfağın camından beni seyretti. Karakola gittik, şikayetçi olduk. Ben ölmek istemiyorum. Ben haberlerde izlediğimiz kadınlardan bir tanesi olmak istemiyorum. Artık 1-2 ay sonra yolda arkamdan bıçak saplar, ya da önümü keser bilmiyorum. Ben artık dayanamıyorum, ben ölmek istemiyorum, psikolojim bozuldu. Artık sokağa çıkarken korkuyorum, markete giderken korkuyorum" dedi.

        DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET ETMİŞ

        Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Perihan Ö.'yü koruma altına alırken, Muhammed K. de gözaltına alındı. Perihan Ö. ifadesinde de şüpheli Muhammed K.'nin saplantılı olarak kendisini takip ederek, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, bu konu hakkında 2023 yılında da polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu ancak şüphelinin eylemlerine devam ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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