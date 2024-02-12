Kırıkkale'de ameliyat elbisesiyle hastaneden kaçan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de filmleri aratmayan bir görüntü kaydedildi. Olayda tedavi için hastaneye getirilen bir hükümlü, ameliyat elbisesi giyerek kayıplara karıştı. Emniyet güçleri hastaneden kaçan firariyi kıskıvrak yakaladı
Kırıkkale'de tedavi için getirildiği hastaneden ameliyat elbisesiyle firar eden hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
AA'da yer alan habere göre hükümlü Ö.F.B, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.
ACİL SERVİS ÇIKIŞINDAN KAÇTI
Tedavi sırasında üzerindeki ameliyat elbisesiyle hastaneden firar eden hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hükümlü, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Öte yandan, hükümlünün hastanenin acil servisinden kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.