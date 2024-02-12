Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 31 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Şubat'ta, asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 142 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 31 şüphelinin yakalandığı ve 19'unun, işlemlerinin ardından tutuklandığı operasyonlarda, 3 bin 329 kişi ve 103 araç sorgulandı.

Faili meçhul 4 hırsızlık olayının da aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 5 tabanca, 50 fişek, 5 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.