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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 31 zanlı yakalandı

        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:16
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 31 zanlı yakalandı
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        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Şubat'ta, asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 142 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

        Çeşitli suçlardan aranan 31 şüphelinin yakalandığı ve 19'unun, işlemlerinin ardından tutuklandığı operasyonlarda, 3 bin 329 kişi ve 103 araç sorgulandı.

        Faili meçhul 4 hırsızlık olayının da aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 5 tabanca, 50 fişek, 5 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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