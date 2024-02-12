Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 31 zanlı yakalandı
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Şubat'ta, asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 142 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 31 şüphelinin yakalandığı ve 19'unun, işlemlerinin ardından tutuklandığı operasyonlarda, 3 bin 329 kişi ve 103 araç sorgulandı.
Faili meçhul 4 hırsızlık olayının da aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 5 tabanca, 50 fişek, 5 sentetik hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
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