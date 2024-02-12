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        Haberler Gündem Güncel Erzurum'da çığ faciasından acı haber! Kepçe operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Erzurum'da çığ altından yaralı kurtarılan kepçe operatörü hayatını kaybetti

        Erzurum'da 7 Şubat'ta meydana gelen çığ faciasında kar kütlelerinin altında kalan kepçe operatörü Muhammet Yusuf Bucuğa, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 12.02.2024 - 11:07
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        Çığ faciasından acı haber! Kepçe operatörü yaşamını yitirdi
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        Erzurum'un Aziziye ilçesinde 7 Şubat'ta kar nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yaparken çığ altında kalan ve yaralı kurtarılan kepçe operatörü, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

        AA'da yer alan habere göre yoğun kar ve tipinin etkili olduğu ilçenin Başkurt Mahallesi'nde, 7 Şubat'ta karla mücadele çalışması yaparken düşen çığın altından yaralı kurtarılan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli operatör Muhammet Yusuf Bucuğa (40), Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

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        Bucuğa, Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Hacı Selim Efendi Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

        Fotoğraflar: İHA

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