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        Kırıkkale'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:22 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:22
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        Kırıkkale'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaletepe Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 4 kişinin tabancayla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan A.Z.D, C.Y, M.V.Ö, D.B, V.Ö, S.Y, B.P. ve Y.M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.V.Ö. ve B.P, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda 8 Şubat'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Z.D, C.Y, M.V.Ö. ve D.B. tabancayla yaralanmıştı.

        Olayın ardından tedavileri tamamlanan A.Z.D, C.Y, M.V.Ö. ve D.B. ile olaya karıştıkları belirlenen V.Ö, S.Y, B.P. ve Y.M.D. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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