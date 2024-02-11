Kırıkkale'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Olayın ardından tedavileri tamamlanan A.Z.D, C.Y, M.V.Ö. ve D.B. ile olaya karıştıkları belirlenen V.Ö, S.Y, B.P. ve Y.M.D. gözaltına alınmıştı.

Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda 8 Şubat'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Z.D, C.Y, M.V.Ö. ve D.B. tabancayla yaralanmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.V.Ö. ve B.P, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaletepe Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada 4 kişinin tabancayla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan A.Z.D, C.Y, M.V.Ö, D.B, V.Ö, S.Y, B.P. ve Y.M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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