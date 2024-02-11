Kırıkkale'de dereye düşen motosiklet sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'de motosikletiyle demir korkuluklara çarptıktan sonra dereye düşen sürücü tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de motosikletiyle demir korkuluklara çarptıktan sonra dereye düşen sürücü tedavi altına alındı.
Ehliyetsiz olduğu öğrenilen F.U.Y. idaresindeki plakasız motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nde Çoruhözü Deresi'nin korkuluk demirlerine çarptı.
Sürücü, çarpmanın etkisiyle savrularak dereye düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince dereden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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