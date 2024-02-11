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        Kırıkkale'de dereye düşen motosiklet sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'de motosikletiyle demir korkuluklara çarptıktan sonra dereye düşen sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 12:53 Güncelleme: 11.02.2024 - 12:53
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        Kırıkkale'de dereye düşen motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Kırıkkale'de motosikletiyle demir korkuluklara çarptıktan sonra dereye düşen sürücü tedavi altına alındı.

        Ehliyetsiz olduğu öğrenilen F.U.Y. idaresindeki plakasız motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi'nde Çoruhözü Deresi'nin korkuluk demirlerine çarptı.

        Sürücü, çarpmanın etkisiyle savrularak dereye düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince dereden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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