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        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

        KIRIKKALE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu M.F.H. (35), gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:18 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:20
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        Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
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        KIRIKKALE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu M.F.H. (35), gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu M.F.H., kent merkezindeki ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli M.F.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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