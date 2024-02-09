Kredi kartı borçları arttı! Ekonomi yönetimi harekete geçti! Formüller neler?

Son dönemde kredi kartı borçları katlandı. Son 1 yılda, Türkiye genelindeki kredi kartı borçları 2,5 katına çıktı ve 1,2 trilyon liraya ulaştı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumunda kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti. Karahan, "Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

ATILACAK OLASI ADIMLAR NELER?

Karahan bu artışa dikkat çekerek, "Not ettik, farkındayız" dedi. Orta vadeli programda da düzenleme yapılacağı belirtilerek, "Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecek" ifadesi yer almıştı. Kredi kartında limite göre %20 ile %40 arasında uygulanan asgari ödeme tutarı artırılabilir. Taksit sayıları düşürülebilir, gecikme faiz oranı artırılabilir, 3 dönem ödeme yapılmadığında, kartın alışverişe kapanma süresi kısaltılabilir ve nakit çekim zorlaştırılabilir.

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KREDİ KARTLARINDA NELER DEĞİŞEBİLİR?

Asgari ödeme tutarı artabilir. Taksit sayısı düşürülebilir. Gecikme faiz oranı artırılabilir. 3 dönem kuralı değiştirilebilir. Nakit çekim zorlaştırılabilir.

Son zamanlarda kredi kartları için uygulanan azami akdi faiz oranı %3,66. Gecikme durumunda %3,96 olarak uygulanıyor. Nakit çekimde azami akdi faiz oranı %4,42 iken, gecikme durumunda %4,72'ye yükseliyor.

Taksit sayısına gelince, beyaz eşyada 9, elektronik eşyada 4, bilgisayarda 12 ve tablette 6 ay olarak uygulanıyor. Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda ise taksitlendirme yok. Kredi kartı azami faiz oranlarını Merkez Bankası, taksit sayılarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığı belirliyor. Söz konusu değişikliklerin de ilgili kurumlar tarafından yapılması bekleniyor.