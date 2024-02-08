Kırıkkale'de bitkin halde bulunan sazlık delicesi tedaviye alındı

Vatandaşın ihbarı üzerine köye jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan sazlık delicesi tedavi altına alındı.

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