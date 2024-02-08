Elektronik sigaranın da bir nikotin bağımlılığı olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, "Buradaki temel problem, kişi nikotini kullandığı sürece tekrar sigara içmeye devam edecektir. Elektronik sigara içerisinde pek çok katkı maddesi var. Bu katkı maddeleri çok nadir de olsa alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Dolayısıyla bu çok önemli bir sorundur" diye konuştu.

Sigaranın küresel sağlık problemi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Görgüner, "Sigara içmek bir hastalık olarak da değerlendirilebilir. Bunun için her yıl dünyada 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü olarak kabul edilmiştir. Buradaki esas amaç sigara konusunda toplumun bilinçlendirilmesidir. Dünyada her yıl sigaranın yol açmış olduğu hastalıklardan dolayı yaklaşık 10 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde bu oran yaklaşık 100 bin civarındadır. Sigara bir salgındır" şeklinde konuştu. REKLAM

"PASİF İÇİCİLERDE DE AKCİĞER KANSERİ RİSKİ ARTIYOR" Sigaranın başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok hastalığa yol açabileceğini aktaran Prof. Dr. Görgüner, "Sigara gırtlak kanseri, yemek borusu kanseri, mide kanseri, mesane kanseri gibi kanserlere yol açar. Vücutta aklımıza gelebilecek pek çok organı etkiler. Dünyada akciğer kanserinden ölüm hem erkeklerde hem kadınlarda ilk sıradadır. Dolayısıyla sigara da buna en çok neden olan faktördür. Hiç sigara içmeyen kişide akciğer kanseri riski yüzde 1 ise sigara içen kişide risk 5 - 6 kat artıyor. Hiç sigara içmeyip yanında çok sigara içilen kişilerde bile yani pasif içicilerde akciğer kanser riski artıyor. Sigaranın diğer akciğer hastalıklarında da çok önemli rolü vardır. Bunların en çok bilineni KOAH, astım gibi hava yolları hastalıklarıdır. Yine akciğer dışında, kalp ve damar hastalıkları, mide ve bağırsak hastalıkları ve cilt hastalıklarında da etkisi vardır" dedi.

SON YILLARDA YETİŞKİNLERDE SİGARAYI BIRAKMAYA YÖNELİK EĞİLİM VAR Gençlerde sigaraya başlama oranının daha fazla olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Görgüner, gençlerin özellikle lise çağında başladığını söyledi. Son yıllarda yetişkinlerde ise sigarayı bırakmaya yönelik eğilimin olduğunu belirten Prof. Dr. Görgüner sözlerine şöyle devam etti: "Sigara bırakmak o kadar kolay değildir. Bu bir nikotin bağımlılığıdır. Özellikle ne kadar çok sigara içilirse vücutta o kadar çok nikotin reseptörleri oluşur. Nikotin reseptörleri, kişi sigarayı bıraktığı zaman sürekli nikotini arar ve bulamadığı zaman vücudu strese sokar. Bu yüzden sigara bırakmak son derece zordur ve irade işidir. Vücutta nikotini bıraktığınız zaman nikotin reseptörleri büyük bir strese yol açar. Sigaraya tekrar başlamada en önemli faktör budur."