Kırıkkale bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Mustafa D. idaresindeki 34 BZG 704 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 45. kilometresinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Şerife D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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