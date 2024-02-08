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        Haberler Ekonomi Emlak Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman Deprem Konutları Teslim Töreninde konuştu! Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz - Emlak Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 2 bin 798 konutun kurası çekilirken Cumhurbaşkanı, "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 14:22 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:34
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        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Şu anda kuralar çekildi. Bugün 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz. Biraz sonra da anahtar teslimlerini gerçekleştireceğimiz hak sahiplerine yeni konutlarının hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman’da 8561 insanımız hayatını kaybetti. Depremde yıkılan 6 binin üzerindeki binaya ek olarak ağır hasarlı 19 binin üzerinde bina vardı. 39 bini konut 3400’e yakın iş yeri, toplam 45 bin 325 hak sahibi belirlendi.

        Halen inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz.

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        91 binin üzerinde çadır gönderdik Adıyaman’a. 35 bine yakın konteyner kurarak 118 bin vatandaşımıza hizmet verdik. Toplam 1,2 milyar TL’ye yakın kaynak kullanarak 27 bin 609 haneye kira yardımı yaptık.

        Çok daha fazlasını hayata geçirdiğimizi biliyorsunuz. Sadece konut ve işyeri yapmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlayacak yatırımları da hayata geçiriyoruz.

        Adıyamanımıza savunma sanayisi şirketlerimizin ortaklığıyla ve TUSAŞ’ın ortaklığı ile kablo konektör ve kablaj tesisi kuruyoruz.

        Özel sektörümüzün şehrimize olan ilgilisinin artarak sürdüğünü biliyorum. Adıyaman tüm deprem şehirleri arasında sigortalı sayısını en hızlı telafi eden şehirdir. Önümüzdeki haftalarda başvuruları başlayacak fon çalışmasının önceliği deprem bölgesindeki kadınlarımız ve gençlerimiz olacaktır.

        Emin olun dünyada 14 milyon insanı etkileyen böylesine büyük bir felaketin altından bu kadar kısa bir sürede kalkabilecek başka bir ülke yoktur. Gelişmiş ülkelerin bile bizimkine göre çok daha küçük afetlerde bile nasıl çaresiz kaldığını görüyoruz.

        Terör örgütleri üzerinden siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor. Birden artış gösteren terör eylemleri, provokasyonlar boşuna değildir. Hepsi de aynı senaryonun bir parçasıdır. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var. O da Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığıdır. İktidara geldiğimizde önce güven ve istikrar iklimini tesis edecek adımlar attık. Elbette pek çok sinsi eylemle önümüz kesilmeye çalışıldı. Gezi olaylarından darbe girişimine, ekonomik tuzaklara kadar her yolu denediler. Son olarak şanslarını Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde denediler. Yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler yine de beceremediler. Bütün bu yükü de Bay Kemal'in sırtına yükleyip çekildiler.

        Yine akıllara ziyan arayışlara giriştiler. Terör örgütleriyle ilişkileri tescilli partilerle bir araya gelmek mi dersiniz, Çağlayan Adliyesi’ne saldırı düzenleyen terör örgütlerine kol kanat germek mi dersiniz. Bir yandan da kendi içlerinde kavga halindeler. Ülke iyi ki bunların ellerine kalmadı diye milletimiz hamd ediyor. Mart seçimlerinin ardından da aynı şükrü şehirlerimizdeki vatandaşlarımız yapacaklar.

        Biz ülkemize, milletimize, şehirlerimize, en başta da deprem bölgesine neler yapabileceğimize, eksikleri nasıl tamamlayabileceğimize bakıyoruz. Gençlerimize büyük, güçlü Türkiye’yi teslim edene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. En çok kadınıyla, genciyle, Adıyamanlı tüm kardeşlerimden ümitliyim.

        Biz her zaman sizin yanınızdayız. Yeter ki, siz şehrinize, evinize, ailenize, geleceğinize sıkı sıkıya sahip çıkın. Gerisinin üstesinden beraberce geliriz. Buradan aday tanıtım toplantısına geçeceğiz, ardından Kahta ve Sincik ilçelerine giderek vatandaşımızla kucaklaşacağız.

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