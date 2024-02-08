Meteoroloji'den 14 kent için "sarı" alarmlı çığ uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre yarın; Ege ve Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu, İç Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor. İşte, MGM tarafından "sarı" alarm verilerek çığ uyarısında bulunulan 14 kentimiz...

Habertürk Giriş: 08.02.2024 - 14:56 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:02 facebook

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