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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Kış bitmedi, soğuklar gelebilir! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya dikkat - Güncel haberler

        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, batıda ilkbahar esintileri yaşanırken iki bölgemiz için, biriken karların erimesiyle çığ uyarısında bulundu. Öztel, Marmara'da pazartesi gününe kadar yağış beklenmediğini ancak kış mevsiminin bitmediğini ve şubat ayının ortasından itibaren sıcaklıkların tekrar düşebileceğini söyledi. İşte Öztel'den çarpıcı hava tahmini uyarıları...

        Giriş: 07.02.2024 - 13:41 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:49
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        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
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        Meteorolojik olarak yılın çığ tehlikesi en yüksek günlerini yaşıyoruz. 2020 yılı Şubat ayının ilk günlerinde, Van’da meydana gelen 2 büyük çığ sonucu içlerinde arama kurtarma görevlilerinin de olduğu 42 insan hayatını kaybetmişti.

        DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'YA DİKKAT

        Doğu Karadeniz’de önce birkaç gün yoğun kar yağdı. Ardından sıcaklık artışı ile son yağışlar yağmur halinde indi ve bugünden itibaren bölgede hava sıcaklıkları artıyor. Artvin, Rize ve Ardahan yükseklerinde, Hakkari-Şırnak arasında ve Ağrı’nın dik yamaçlı yollardan geçerken çığ düşme tehlikesi gelecek günlerde de büyük bir risk olarak görünüyor.

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        CUMAYA KADAR KAR VAR

        Erzurum, Ağrı ve Van yükseklerinde bugün ve cuma günü kar yağışı aralıklarla sürecek. Hafta başındaki yoğun tipiden sonra özellikle Ağrı-Ardahan-Artvin arasında metrelerce kar birikti. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde Gümüşhane-Bayburt dağlarında da yoğun kar nedeniyle ulaşım zorlukla sağlanıyor.

        BATIDA İLKBAHAR ESİNTİLERİ

        Batıda ise bir Mayıs havası var, ilkbahar esintileri ile yükselen sıcaklıklar İstanbul’da bu cuma günü 20°C’ye ulaşacak. İzmir, Antalya ve Muğla çevresinde 18 ila 22°C gündüz sıcaklıkları kaydediyoruz.

        KIŞ HENÜZ BİTMEDİ SOĞUKLAR GELEBİLİR

        Bu mevsim ortalamalarının 6 ila 10°C üzerindeki hava sıcaklıkları ile aslında kar varlığımız mevsim bitmeden suya dönüşüyor. Toroslar, Batı Karadeniz dağları ve Marmara yüksekleri kar örtüsünü en hızlı kaybedecek alanlar. Şubat ayı ortasından itibaren ise Türkiye’ye daha soğuk havalar gelebilir. Uzun vadeli tahminlerde kış henüz bitmemiş görünüyor.

        MARMARA'DA 4 GÜN YAĞIŞ YOK

        İstanbul’daki en yakın yağış ise haftaya pazartesi, Marmara’da 4 gün daha önemli bir yağmur/kar beklenmiyor. Bursa, Çanakkale ve İstanbul, gelecek günlerde lodostan esecek rüzgarlarla hissedilir biçimde ısınarak bir ilkbahar havasında olacak.

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