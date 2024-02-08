ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf: Bu kez de Merkel'i karıştırdı

ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf: Bu kez de Merkel'i karıştırdı

ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf: Bu kez de Merkel'i karıştırdı ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de 2017'de hayatını kaybeden eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile Angela Merkel'i karıştırdı.

Ajanslar Giriş: 08.02.2024 - 17:46 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:46 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL